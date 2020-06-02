Раскрыты секреты ухоженности стюардесс во время полета

Стюардессы рассказали о методах ухода за кожей и поддержания бодрости на борту самолета. Девушки поделились секретами своей ухоженности на портале Reddit.

Бортпроводница с ником cabincrew призналась, что «прошла через много проб и ошибок» в уходе за кожей, когда выполняла полеты по 16 часов.

«Самое важное, что я обнаружила, — сохранять гидратацию. Я всегда брала с собой 1,5-литровую бутылку воды со своим именем. Обильное питье уберегло меня от переедания в долгих ночных перелетах и помогло сохранить бодрость, поскольку я не пью кофе», — написала девушка.

Она посоветовала пассажирам пользоваться пластиковой бутылкой, чтобы отслеживать, сколько они выпили, и добавлять в воду семена чиа, лайм или листья мяты — все, что сделает ее вкуснее и «заставит много пить». Также во время перелетов можно использовать распылитель для лица.

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«Нанося макияж перед вылетом, лучше всего сначала использовать хороший увлажняющий крем, дать ему впитаться, а через 5-10 минут обязательно добавить солнцезащитный, потому что из окон проникают лучи. Я стараюсь обходиться без тональника в течение долгого рабочего дня, потому что он подчеркивает сухость кожи и морщины, которые появляются при обезвоживании. Лучше выбрать ВВ-крем», — продолжила стюардесса.

После длительного перелета девушка порекомендовала полностью снять макияж, сделать маску и нанести на лицо густой питательный крем.

Коллеги бортпроводницы поддержали ее в комментариях, отметив, что перелеты действительно сушат кожу, и посоветовали использовать увлажняющий крем для всего тела. Некоторые добавили, что наносят на кожу лица средства на основе гиалуроновой кислоты, удерживающие влагу. И «неукоснительно пользуются солнцезащитными кремами».

«Я смываю крем маслом из виноградных косточек. Затем для сухой кожи использую масло таману, для ресниц, бровей и под глазами (вместо крема) — касторовое масло. После каждого принятия душа пользуюсь увлажняющим тоником», — написала девушка с ником icatn.

Кроме того, члены экипажа призвали пассажиров уделять внимание коже рук, в последнее время сильно страдающей из-за постоянного мытья и использования антисептиков.

В августе 2019 года сотрудница польской авиакомпании LOT Катаржина Рихтер сфотографировала стюардесс компании British Airways (BA) и высмеяла их внешний вид на своей странице в Facebook. Она пожаловалась на грязную обувь, неровные зубы, двойные подбородки и общую неухоженность коллег. Ее публикация вызвала шквал критики со стороны сотрудников других авиакомпаний. Кроме того, представители LOT заявили, что им пришлось уволить Рихтер.

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