Оставшаяся без должности стюардесса показала свою работу в супермаркете

Стюардесса, которая осталась без должности из-за пандемии коронавируса, устроилась в супермаркет и показала свой рабочий день. Влог бортпроводница с ником Trolley Dolley опубликовала на YouTube-канале.

Девушка по имени Линдси рассказала, что ей пришлось пойти на подработку в магазин Target после того, как авиакомпания перестала выплачивать сотрудникам деньги.

Тем, кто также планирует устроиться в супермаркет, она посоветовала тщательнее выбирать департамент. «Мерчендайзер — это хороший вариант, но крайне тяжелый. Я сильно потею каждый день и за свою четырехчасовую смену прохожу примерно 15 тысяч шагов», — пояснила стюардесса.

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Далее она продемонстрировала свои обязанности. Например, каждый день девушке приходится приходить раньше покупателей и раскладывать товары по зонам, а также заполнять пустые места на полках.

После этого Линдси отправляется на склад, чтобы найти там недостающие товары и разместить их в зале супермаркета. «Здесь очень страшно и никогда нет людей, поэтому я всегда стараюсь уйти со склада как можно скорее», — поделилась бортпроводница.

На этом, пояснила девушка, ее смена заканчивается. Кроме того, она ответила, что этот рабочий день в Target был последним, поскольку с 1 июля она вернется к своим обязанностям стюардессы.

В мае стало известно, что стюардессы новозеландских авиалиний, оставшиеся без работы из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, массово подались в сферу стриптиза. Согласно подсчетам местного клуба, в день поступает от 10 до 15 заявок от экс-работниц авиакомпаний, всего их количество составило более половины общего числа анкет.

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