Оставшиеся без работы из-за коронавируса стюардессы массово подались в стриптиз

Стюардессы новозеландских авиалиний, оставшиеся без работы из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, массово подались в сферу стриптиза. Об этом пишет New Zealand Herald.

Так, руководство стриптиз-клуба Calendar Girls в Окленде заявило, что бывшие бортпроводницы буквально «завалили» их резюме. Согласно подсчетам организации, в день им поступает от 10 до 15 заявок от экс-работниц авиакомпаний, всего их количество составило более половины общего числа анкет за минувший месяц.

Одна из сменивших работу стюардесс, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что вакансию стриптизерши заметила в сети случайно. «Сейчас очень много бортпроводников, пилотов и наземного персонала, которые находятся в той же ситуации, что и я, и вынуждены будут пробовать себя в других профессиях, чтобы прокормить семью», — пояснила она.

Материалы по теме «Мы находимся в группе максимального риска» Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе

Собеседница издания подчеркнула, что трудилась в авиационной отрасли в течение нескольких лет, до этого имела опыт работы в сфере искусства, гостиничного бизнеса и банковского дела, поэтому сочла, что сможет использовать в стриптизе полученные ранее навыки.

22 апреля сообщалось, что стюардессы авиакомпании Virgin Australia массово записали обращения с просьбами о помощи в рамках кампании в поддержку перевозчика, терпящего убытки из-за коронавируса. В частности, роликом поделилась бортпроводница Эбони Миллар (Ebony Millar) — она заявила, что ситуация с коронавирусом буквально «подрезала ей крылья» и лишила любимой работы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!