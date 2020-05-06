Откровенная реклама белья с девушками в униформе возмутила стюардесс

Австралийский магазин нижнего белья выпустил откровенную рекламу с участием девушек в форме стюардесс и возмутил реальных бортпроводниц. Об этом в среду, 6 мая, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, бренд Honey Birdette, временно закрывший бутики по всему миру из-за пандемии коронавируса, объявил о выпуске новой коллекции «Турбулентность». Моделями в рекламе линейки были переодетые в стюардесс девушки в красной униформе и с ярким макияжем

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Такая реклама вызвала негодование у настоящих бортпроводниц. Сотрудница одной из авиакомпаний по имени Аманда разместила пост на феминистском сайте Collective Shout, где заявила, что подобные изображения «сексуально объективизируют» ее коллег.

«Как известно, авиакомпании имеют ограничения по росту, весу и возрасту для летного экипажа и требуют стандартов для женщин-стюардесс, включая высокие каблуки. (...) Такая реклама укрепляет негативные стереотипы и соответствующее отношение к женщинам в авиационной отрасли. Она выглядит как дорогое видео для Pornhub», — написала она.

Девушка добавила, что считает кампанию унижающей женщин-стюардесс и усложняющей их работу. Другие женщины поддержали ее в комментариях. «Все люди, которые были вовлечены в создание этой рекламной кампании, должны быть оштрафованы, а после отправлены в тюрьму», «Как же меня выводит то, чему медиа и современное общество учат моих детей», «Эта реклама такая отвратная, старомодная и мерзкая» — писали они.

Через некоторое время сообщение стюардессы прокомментировала и основательница магазина Элоиза Монаган (Eloise Monaghan). Она заявила, что у сообщества, где появилась жалоба на рекламу, «доисторические взгляды» на свободу женщин, и обвинила его в ненависти к тем, кто любит и принимает свои красивые тела.

В мае 2019 года авиакомпания British Airways выдвинула новое требование к внешнему виду стюардесс, согласно которому они должны надевать под униформу нижнее белье определенного типа. В ответ на это бортпроводницы обвинили главу компании Алекса Круза в сексизме.

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