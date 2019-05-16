Новое требование к нижнему белью разозлило стюардесс

Авиакомпания British Airways выдвинула новое требование к внешнему виду стюардесс, согласно которому они должны надевать под униформу нижнее белье определенного типа. Об этом сообщает The Sun.

В новых правилах не уточняется, какого цвета и фасона должен быть бюстгальтер, однако он обязан быть незаметным под блузкой.

Ознакомившись с требованиями, сотрудницы British Airways пожаловались представителям профсоюза и обвинили главу компании Алекса Круза в сексизме.

Помощница генерального секретаря профсоюза Unite Диана Холланд возмутилась такому нововведению. «Абсолютно неприемлемо лишать женщин права выбирать, какое нижнее белье им носить. Сдается мне, что мужчинам не говорят, какое белье надевать и насколько оно должно быть обтягивающим или свободным», — завила Холланд.

Как сообщили представители авиакомпании, новое правило вступит в силу с сентября 2019 года.

В апреле авиакомпания Norwegian Air опубликовала свод требований к внешнему виду бортпроводниц, согласно которому им запрещено носить обувь на плоской подошве без справки от врача. В 22-страничном документе указано, что бортпроводницы обязаны носить на работе туфли на каблуках высотой не менее двух сантиметров.

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