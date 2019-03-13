Сотрудники авиакомпании публично унизили пассажирку за слишком откровенный наряд

Туристка пожаловалась на авиакомпанию Thomas Cook за унижения со стороны сотрудников перевозчика, посчитавших ее наряд слишком откровенным, пишет Metro.

21-летняя Эмили О'Коннор должна была лететь из Бирмингема на остров Тенерифе с пятью братьями, однако после посадки в самолет сотрудники перевозчика запретили ей находиться на борту в ненадлежащей одежде. Они попросили ее надеть куртку. Сначала девушка отказалась, заявив, что в ее наряде нет ничего пошлого, однако сотрудники компании начали ее запугивать.

«Они сказали, что снимут меня с рейса, если я не прикроюсь, — вспоминает британка. — Я чувствовала, что эти люди сексисты и женоненавистники».

Ее окружили охранники и менеджер авиакомпании и потребовали одеться, а также оскорбляли в присутствии других пассажиров. «Мне пришлось надеть куртку моего двоюродного брата, который сидел в передней части самолета. Из-за инцидента рейс задержали на 20 минут Мой отпуск был испорчен. Я тряслась от стыда», — пожаловалась О'Коннор.

После инцидента девушка провела опрос в социальных сетях, чтобы выяснить, был ли ее наряд действительно так неприличен. На ней был черный кроп-топ и темно-оранжевые брюки с завышенной талией. 82 процента опрошенных не согласились с сотрудниками Thomas Cook. Тогда британка обнародовала опрос и потребовала от авиакомпании извинений.

В феврале аналогичная ситуация произошла с пассажиркой из Мельбурна. Стюардесса авиакомпании Jetstar назвала наряд 28-летней Шошаны Страйкерт слишком откровенным и запретила ей лететь в таком виде.

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