Стюардессы массово записали обращения с просьбами о помощи

Стюардессы авиакомпании Virgin Australia массово записали обращения с просьбами о помощи в рамках кампании в поддержку перевозчика, терпящего убытки на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Об этом пишет Daily Mail.

Так, члены экипажей опубликовали в сети видеозаписи с воспоминаниями о своей работе и призывами поддержать их организацию. На данный момент непосредственно в штате задействованы десять тысяч человек, во вспомогательных сервисах — еще шесть тысяч сотрудников.

В частности, роликом поделилась бортпроводница Эбони Миллар (Ebony Millar) — она заявила, что ситуация с коронавирусом буквально «отрезала ей крылья» и лишила любимой работы. «Возможность путешествовать везде, где угодно, выглядеть всегда презентабельно и встречаться с множеством людей — разве можно просить о чем-то большем?» — задалась она вопросом.

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Другие стюардессы, Телья Лукас, Элиша Рингвол и Ханна Сеймур (Tehlia Lucas, Elisha Ringvall, Hannah Seymour) запечатлели на видео, как они надевают летную форму, рассказали, что скучают по своей работе, и также обратились с просьбой о помощи. Они поделились роликами в соцсетях с хэштегами #savevirgin и #keeptheairfair.

Ранее Virgin Australia, которая является второй по величине авиакомпанией в стране, официально подтвердила, что перешла под внешнее управление из-за ограничений авиасообщения и долгов на сумму более трех миллиардов долларов. Организация находится в поиске возможных покупателей или новых инвесторов и в ближайшее время не планирует сокращать штат.

16 апреля сообщалось, что стюардессы нескольких американских авиакомпаний, которые пожелали остаться анонимными, рассказали жуткую правду о перелетах во время пандемии коронавируса. Так, по мнению одной из бортпроводниц, авиакомпании и сотрудники отрасли только усугубляют ситуацию с распространением инфекции.

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