Стюардесса раскрыла используемые членами экипажа во время полета кодовые слова

Бортпроводница Аманда Плева рассказала о кодовых словах, используемых членами экипажа в определенных ситуациях. Об этом сообщает Daily Express.

Например, как отметила стюардесса, чтобы отвлечь пассажиров, они выкрикивают слово «браво» и просят пассажиров не двигаться. По словам Плевы, это помогает им отследить подозрительных туристов.

Другой секретной фразой является словосочетание «воздушный карман» (air pocket), к которому прибегают пилоты во время турбулентности. «Командиры воздушного судна используют этот прием для нервных путешественников, поскольку считают, что такие слова звучат мягче», — уточнила Плева.

Кроме того, бортпроводники используют фразу «перекрестный контроль» (сross check), чтобы обозначить, что аварийные трапы деактивированы.

В декабре 2019 года бортпроводники нескольких авиакомпаний раскрыли кодовое слово, которое обозначает, что на борту самолета находится умерший человек. Речь идет об аббревиатуре HR, которая расшифровывается как Human Remains — «человеческие останки». Например, ее используют, когда в багажном отделении воздушного судна перевозится труп.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!