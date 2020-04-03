Досуг оставшейся без работы из-за коронавируса стюардессы показали на видео

WES Barker / YouTube

Оставшаяся без работы из-за коронавируса стюардесса показала свой домашний досуг на видео. Кадры появились на YouTube-канале ее супруга.

Бортпроводница авиакомпании WestJet Кристен (Kristen) и ее муж, комик Уэс Баркер (Wes Barker), лишились работы на неопределенный срок, поскольку особенности их профессии не позволяют им трудиться удаленно. В связи с этим пара решила записать смешное видео, которое показывает, как выглядел бы обычный день из жизни стюардессы, выполняющей свои обязанности из дома.

На опубликованных кадрах Кристен демонстрирует аварийные выходы из квартиры, просит мужа убрать свой ноутбук ради его безопасности, а также предлагает ему выбрать алкоголь из Duty Free. Помимо этого, она интересуется, какую еду он предпочитает и пытается проверить его «диванный» посадочный талон.

Пользователи сети пришли в восторг от идеи Кристен и Уэса и поблагодарили их в комментариях. «Спасибо большое! Я тоже бортпроводница с неопределенным будущем и смеюсь в голос», — написала одна. «Мне определенно нужно было посмеяться! Я знаю, что твоя профессия не из легких, так как тоже работаю в туристической сфере» — отметил второй. «Спасибо! Мне нужна была мотивация, потому что я буду сидеть два месяца дома без денег», — высказался третий.

В апреле неизвестный пилот, оставшийся без работы и помещенный на карантин из-за вспышки коронавируса, показал способ развлечения во время изоляции. На опубликованных кадрах запечатлено, как мужчина в летной форме шагает по беговой дорожке и тянет за собой чемодан с ручной кладью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!