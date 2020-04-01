Оставшийся без работы пилот показал способ развлечения во время карантина

Неизвестный пилот, оставшийся без работы и помещенный на карантин из-за вспышки коронавируса, показал способ развлечения во время изоляции. На опубликованную в сети видеозапись обратило внимание New York Post.

На размещенных кадрах запечатлено, как мужчина в летной форме шагает по беговой дорожке и тянет за собой чемодан с ручной кладью.

Как поясняет издание, ролик снял сын летчика, житель американского штата Пенсильвания. Он уточнил, что отец ранее выполнял рейсы между США и Европой, однако уже в течение нескольких недель находится дома в связи с пандемией и уже начал «симулировать работу».

31 марта сообщалось, что бортпроводница с шестилетним стажем поделилась историей о том, как ее работа превратилась в кошмар из-за пандемии коронавируса. По словам женщины, ее родственники и друзья, а также работники аэропорта отказываются приближаться к ней из-за страха заражения коронавирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!