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Российская стюардесса показала откровенные снимки и удивила подписчиков

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Фото: @alenastewardess

Российская стюардесса показала серию откровенных снимков подписчикам и удивила их. Кадрами девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На фотографиях бортпроводница сидит на полу в комплекте нижнего белья бежевого оттенка из замшевой ткани российского бренда. Ее образ также дополнен белыми ботинками и серебряным браслетом на руке.

В подписи к публикации стюардесса поинтересовалась у фанатов, как бы они назвали будущего ребенка. «Ох, как же это все ответственно! Было бы, конечно, круто, если бы ребенок мог сам себе выбрать то имя, которое ему больше по душе. Мне вот, например, все детство не нравилось ни мое имя, ни фамилия. Была 100 процентов уверена в том, что как только мне исполнится 18 лет, сразу же поменяю. Сейчас я, конечно, думаю, что была дурочкой», — уточнила девушка.

Подписчики принялись советовать ей разные имена, а также хвалить ее внешность. «Алена, вы просто кошка!», «Вы шикарная», «Вааау, какая красивая», «Красотка», «Какая же ты красивая, Алена», — писали они.

Ранее в сентябре эта же стюардесса примерила образ куклы с зелеными волосами и поделилась результатом с подписчиками. Ролик девушка разместила в своем блоге. На кадрах видно, как бортпроводница в парике поэтапно показывает, как делать «кукольный» макияж, и демонстрирует косметические средства.

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