Самая красивая в мире стюардесса впечатлила фанатов откровенным фото в бассейне

Стюардесса авиакомпании Air Asia, которую пользователи сети прозвали самой красивой бортпроводницей в мире, попозировала перед камерой в откровенном образе и впечатлила своих фанатов. Снимком и видео девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На первой фотографии в карусели Майбел Гуо (Mabel Goo) позирует в бассейне роскошного отеля в белом слитном купальнике с завязками по центру. На ролике же девушка поднимает голову из бассейна и резко запрокидывает ее назад таким образом, демонстрируя свои длинные волосы.

«Запутавшиеся волосы, но страстное сердце», — подписала она публикацию.

Подписчики Гуо пришли в восторг от ее внешности. «Какая же ты горячая», «Мое сердце начало биться быстрее», «Я не устану повторять тебе, что ты самая красивая женщина на земле. Меня завораживает все, что ты делаешь», «Пожалуйста, снимай побольше такого контента», «Вау! У тебя такая естественная красота!», — писали в комментариях поклонники.

В октябре 2018 года пользователи социальной сети назвали сотрудницу авиакомпании AirAsia Майбел Гуо самой красивой стюардессой в мире после того, как один из пассажиров выложил ее фотографию в Facebook. Поклонник опубликовал снимок, на котором 24-летняя девушка в красной униформе разносит чипсы по салону самолета. Кадр моментально стал вирусным.