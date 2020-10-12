Российская стюардесса назвала плюсы брака с бортпроводницами

Российская стюардесса назвала положительные стороны заключения брака с бортпроводницами. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в Instagram.

По ее мнению, одним из плюсов женитьбы на сотруднице авиакомпании, в частности, является возможность летать на борту самолета бизнес-классом. Кроме того, не исключено, что такая семья при необходимости всегда будет иметь скидки на покупку авиабилетов.

«Жена всегда в форме», — также указано на одном из кадров видеозаписи. Помимо этого, стюардесса с иронией обратила внимание на тот факт, что жена ввиду занятости и особенностей работы часто находится вне дома.

8 октября российская стюардесса перечислила несколько фраз, которые, как правило, звучат во время каждого авиаперелета и раздражают членов экипажа. В первую очередь, по ее словам, бортпроводниц выводят из себя просьбы пассажиров разместить их ручную кладь на багажной полке.