Стюардесса сняла подготовку к полету на видео и восхитила пользователей сети

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Стюардесса немецкой бюджетной авиакомпании Eurowings сняла на видео собственную подготовку к полету и вызвала восхищение у пользователей сети. Соответствующий ролик она опубликовала в Instagram, на него обратил внимание аккаунт @cabin_crew_beauties, освещающий жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенных в сети кадрах запечатлен процесс облачения бортпроводницы в форму — видно, как девушка в белой блузке, черных туфлях на каблуках и в голубой юбке надевает жилетку в тон, а затем фирменный шейный платок и жакет.

«Готовлюсь», — указала она в подписи к посту.

Подписчики сотрудницы авиаперевозчика с восхищением отреагировали на публикацию в комментариях. «Мне нравится смотреть на то, как ты готовишься», «Могу наблюдать за этим вечно», «Какая же красавица!», «Восхитительно», «Впечатляет», «Прекрасные ноги», — писали они.

9 октября сообщалось, что неизвестная стюардесса поделилась откровенной фотографией, сделанной в туалете на борту самолета, и вызвала восхищение у пользователей сети. При этом девушка снимает собственное отражение в зеркале.