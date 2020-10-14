Российская стюардесса рассказала о романах с пилотами и пассажирами

Российская бортпроводница рассказала о романах стюардесс с пилотами и пассажирами. Несколько историй она привела в видеоролике на своей странице в TikTok.

Как отметила девушка, бытует миф о том, что все стюардессы мечтают выйти замуж за пилота — как и в других профессиях, служебные романы на ее работе «тоже случаются».

«Как бы то ни было, романтическая статика гласит, что бортпроводницы чаще влюбляются не в пилотов, а в пассажиров. Одна из российских стюардесс (Ирина Маландина — прим. «Ленты.ру») познакомилась со своим будущим мужем, [российским предпринимателем] Романом Абрамовичем, именно на борту самолета», — сказала автор видео.

В качестве других примеров девушка привела брак американской стюардессы Грейс Хайтауэр с актером Робертом Де Ниро и голландской бортпроводницы Анниты ван Лерсел с премьер-министром Австралии Полом Киттингом.

Ранее другая российская стюардесса рассказала о плюсах брака с бортпроводницами. По ее мнению, одним из плюсов женитьбы на такой девушке является возможность летать на борту самолета бизнес-классом. Кроме того, не исключено, что семья при необходимости всегда будет иметь скидки на покупку авиабилетов.