Российская бортпроводница раскрыла содержимое чемоданов стюардесс

Российская бортпроводница раскрыла содержимое своего дорожного чемодана, показав его на видео. Кадры девушка по имени Евгения разместила на своей странице в TikTok.

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«Что в чемодане у стюардессы? Косметичка, медикаменты, колготки, пижамка, расческа и лак для волос, книга, маска для лица, парфюм, купальник, сменная обувь и одежда, сумочка, светоотражающий жилет и документы», — перечислила сотрудница авиакомпании, снимая на камеру процесс сборов.

Пользователи в комментариях восхитились минимальным набором вещей девушки, одна из подписчиц призналась, что тоже хотела бы быть стюардессой, но она «не такая женственная».

Ранее сообщалось, что стюардесса немецкой бюджетной авиакомпании Eurowings сняла на видео подготовку к полету и вызвала восхищение у пользователей сети. На кадрах запечатлен процесс облачения бортпроводницы в форму — видно, как девушка в белой блузке, черных туфлях на каблуках и в голубой юбке надевает жилетку в тон, а затем фирменный шейный платок и жакет.