Российская стюардесса станцевала на фоне самолета и восхитила сеть

Российская стюардесса по имени Рушана станцевала на фоне самолета и восхитила пользователей сети. Кадрами она поделилась на своей странице в TikTok.

На записи видно, как девушка в форме бортпроводницы, состоящей из короткого черного платья и туфель на высоком каблуке, подходит с чемоданом к лайнеру и начинает танцевать. «Я в тренде, как вам?» — подписала она видео.

Подписчики в комментариях восхитились фигурой и грацией девушки. «Стойка фламинго, легкость бабочки и харизма нечеловеческая», «Какая красивая и милая», «Как попасть на твой рейс? Надеюсь когда-нибудь увидеть тебя в самолете и сфотографироваться», — писали они.

Ранее та же стюардесса сняла видеоролик, в котором посмеялась над пассажирами, опаздывающими на рейс. Девушка изобразила их в виде людей, бегущих на самолет в обнимку с багажом из кафе в аэропорту.