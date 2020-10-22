Стюардесса поделилась способом правильно собрать чемодан и удивила пользователей

Известная в социальных сетях стюардесса по имени Кэт поделилась способами правильно собрать чемодан в путешествие и удивила подписчиков. Своим опытом девушка поделилась на странице @katkamalani в TikTok.

Так, по словам бортпроводницы, сперва в багаж нужно складывать обувь, предварительно упаковав каждую пару в шапочку для душа или пакет, чтобы она не запачкала другие вещи.

Затем, отметила сотрудница авиакомпании, необходимо разместить в чемодане одежду, свернув ее в рулоны, чтобы она не помялась. «Кроме того, скручивание вещей позволит вам упаковать гораздо больше одежды, чем если бы вы складывали ее», — пояснила она.

Вдобавок стюардесса порекомендовала складывать вещи разных категорий в специальные подписанные мешочки, таким образом, по ее словам, будет проще найти необходимую вещь. Также девушка отметила, что под грязную одежду лучше выделить дополнительный пакет и поместить его в отдельный отсек чемодана, чтобы испачканные вещи не перемешались с чистыми.

Подписчики Кэт пришли в восторг от ее советов и поблагодарили бортпроводницу за видео. «Складывать вещи в разные мешочки по категориям? Черт, ты просто перевернула мою жизнь!», «Какие же чудесные советы, спасибо тебе!», «Обожаю пользоваться твоим лайфхаком с ботинками», «Такие полезные идеи, спасибо за них», — писали они.