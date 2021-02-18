Российская стюардесса сфотографировалась в зеркале голой и восхитила поклонников

Российская стюардесса по имени Алена, прославившаяся в социальных сетях благодаря рассказам о своей работе, сфотографировалась голой в зеркале и восхитила поклонников. Снимком девушка поделилась в Instagram-аккаунте.

На кадре беременная бортпроводница позирует обнаженной в комнате и прикрывает грудь рукой, а другие интимные части тела — вытянутой вперед ногой. При этом из украшений на ней только несколько колец на безымянном пальце.

«Иногда я чувствую себя бегемотиком в человеческом обличье, иногда - богиней плодородия с офигенным задом. Сегодня второе. В любом случае я буду скучать по этим сочным формам», — поделилась девушка своими ощущениями во время беременности.

Подписчики оценили внешность сотрудницы авиакомпании. «Самая лучшая фигура для девушки!», «Прекрасна», «Какая красивая», «Шикарно выглядишь! Беременность тебе пошла на пользу, преобразила тебя на все 100 процентов», «Воу! Какая женственная и красивая», — хвалили ее в комментариях фанаты.

В ноябре 2020 года стюардесса снялась в откровенном наряде на балконе и удивила фанатов. На кадрах бортпроводница позирует в бежевом боди, которое полностью обнажает ее ноги, облокотившись на перила. При этом образ сотрудницы авиакомпании дополнен белыми ботинками.