Российская стюардесса рассказала о самых странных вопросах при приеме на работу

Российская стюардесса рассказала о самых странных вопросах, которые ей приходилось слышать при приеме на работу. Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram.

В первую очередь, по ее словам, потенциальные работодатели нередко задают провокационные вопросы — например, интересуются, почему соискатель ушел с предыдущего места работы, слышал ли он что-нибудь плохое про компанию, в которую пришел устраиваться, а также намерен ли он идти на собеседование в другую организацию, если здесь его не возьмут.

Кроме того, будущего сотрудника могут попросить рассказать анекдот или назвать столицы других стран.

«Дело в том, что бортпроводник должен уметь не только обслужить пассажира, но и развлечь его. Например, юмор хорошо помогает, если пассажир — аэрофоб», — объяснила автор поста, добавив, что вся беседа с представителем авиаперевозчика, скорее всего, будет проходить на английском языке.

Стюардесса подчеркнула, что ее профессию зачастую недооценивают и сравнивают с обслуживающим персоналом, однако в действительности она требует особых навыков и компетенций, в том числе сообразительности, быстроты реакции и эрудиции.

26 октября российская бортпроводница назвала простые методы «сделать стюардессу счастливее». В первую очередь, отметила она, стюардессы ценят вежливость — когда люди просто говорят им «спасибо». Кроме того, бортпроводницы испытывают благодарность к неконфликтным и понимающим пассажирам.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



