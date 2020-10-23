Российская бортпроводница раскрыла правду об отношениях стюардесс с пилотами

Российская бортпроводница по имени Рушана развеяла миф о романах стюардесс с пилотами. Правду об отношениях между сотрудниками авиакомпаний она раскрыла в видеоролике на своей странице в TikTok.

Как отметила девушка, существует стереотип о том, что все стюардессы встречаются с пилотами. Но в реальности такое случается не слишком часто.

«Если так, то все секретари заводят романы с руководителями! Как и на любой другой работе, конечно же, возникают романы между пилотами и бортпроводниками, между бортпроводниками и бортпроводниками, но ни в коем случае не нужно обобщать. Случаи единичны», — сказала она.

Ранее об отношениях стюардесс с пилотами высказалась другая российская стюардесса. По словам девушки, гораздо чаще бортпроводницы влюбляются в пассажиров.