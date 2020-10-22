Бывшая стюардесса занялась сексом с несовершеннолетним и угодила в тюрьму

Бывшая стюардесса австралийской авиакомпании TigerAir занялась сексом с несовершеннолетним парнем и угодила в тюрьму спустя 10 лет. Подробности произошедшего сообщает Daily Mail.

По информации издания, связь между 33-летней Мелиссой Ности (Melissa Nosti) и 15-летним школьником случилась в 2010 году, однако суд вынес приговор женщине только в октябре 2020 года.

Бортпроводницу приговорили к 18 месяцам лишения свободы, в течение шести из которых она не может быть досрочно-условно освобождена. Тем не менее, австралийка отсидела в тюрьме неделю и вышла из нее под залог, поскольку адвокат смог убедить судью в том, что наказание для Ности уже давно неактуально.

«Согласно заключению врача, у Ности "низкий риск" повторного совершения преступления, к тому же, ей удалось устроиться на работу и сделать успешную карьеру в авиационной сфере», — пояснил защитник нарушительницы.

В сентября британка оказалась в тюрьме после того, как выяснилось, что она стала наркодилером, потеряв работу из-за коронавируса. Девушка была уволена во время режима изоляции, введенного из-за вспышки COVID-19 и «отчаялась», а позже ввиду острой нехватки средств согласилась на распространение кокаина.