Российская бортпроводница назвала простые способы порадовать стюардесс

Российская бортпроводница Рушана назвала простые методы «сделать стюардессу счастливее». Способами порадовать сотрудниц авиакомпаний она поделилась на своей странице в TikTok.

В первую очередь, отметила она, стюардессы ценят вежливость — когда люди просто говорят им «спасибо». Кроме того, бортпроводницы испытывают благодарность к неконфликтным и понимающим пассажирам, которые знают, что в некоторых ситуациях на борту (к примеру, путанице с местами) нет вины членов экипажа.

Пользователи в комментариях отметили, что всегда стараются быть вежливыми с бортпроводниками и благодарят их за комфортный полет. «Я не понимаю людей, которые игнорируют стюардесс при посадке. Им что, сложно сказать "здравствуйте"?» — написала одна из подписчиц блогерши, на что та ответила ей, что это «очень обидно».

Ранее еще одна российская бортпроводница рассказала о категории пассажиров, заставляющей ее «поволноваться». Ими оказались люди, употребляющие на борту спиртные напитки и способные устроить дебош.