Российская стюардесса раскрыла секретный словарь бортпроводников

Российская стюардесса Рушана раскрыла значение нескольких слов из «секретного словаря» бортпроводников. О том, как сотрудники авиакомпаний общаются между собой, девушка рассказала в видеоролике на своей странице в TikTok.

Так, по ее словам, набор из трех столовых приборов — вилки, ложки и ножа — в сленге членов экипажа называется «тройка», алюминиевая тара для предоставления питания на борту воздушного судна — «касалетка», а духовой шкаф для разогревания пищи — ШЭД.

«"Умка" — несопровождаемый ребенок, "чебурашка" — приспособление из двух стаканчиков с горячими салфетками, чтобы вам не закладывало уши, КВС — командир воздушного судна, БП — бортпроводник», — рассказала стюардесса.

Ранее в другом видеоролике Рушана назвала средства для помощи пассажирам, у которых закладывает уши во время полета. Помимо «чебурашки» она упомянула конфетки или жевательные резинки, а также сосудосуживающие капли.