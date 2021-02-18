Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и прослыл глупым

Россиянин разделся на пляже Черного моря в Геленджике при аномальных морозах и нарвался на критику в социальных сетях. Ролик с ним опубликовал закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий события на Кубани.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина снимает с себя куртку и кофту, а затем начинает бежать по понтону с голым торсом. При этом плавающий пирс сильно качается из-за больших волн, и россиянин несколько раз поскальзывается на нем.

«Экстремальные виды развлечений молодежи в Геленджике. Сегодня аномальные морозы, а скорость ветра 25 метров в секунду», — подписали публикацию администраторы аккаунта.

Пользователи сети назвали поступок мужчины глупым. «Можно проявить себя в чем то другом... такие выступления не всегда заканчиваются благополучно, жизнь одна, берегите себя», «С головой явные проблемы», «Глупо и не смешно», «Ему крупно повезло. Но это не значит, что и другим повезет. Раз на раз не приходится», «Ну зачем так рисковать? Со здоровьем шутки плохи», — писали они в комментариях.