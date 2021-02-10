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Позирующая в Черном море девушка в одежде позабавила россиян

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Неизвестная девушка попозировала в одежде, стоя на коленях на берегу Черного моря, и позабавила российских пользователей сети. Видеозапись любительской фотосессии опубликована в Instagram-аккаунте @sochi__today, освещающем события в городе Сочи.

На кадрах видно, как девушка в обуви и куртке принимает различные позы на фоне морских волн. Ее спутница снимает все на мобильный телефон, также заходя в воду. «Когда зимнее море слишком холодное, а фоточку с отпуска сделать надо», — так подписана публикация.

В комментариях пользователи написали, что видео их рассмешило. «Наверно, русалка очередная», «Фотки в студию!», «Скорее всего, они под чем-то», — пошутили юзеры. «Боже, на какие же жертвы идут ради таких фото! Ни здоровья, ни тряпок не жалеют!» — также удивились некоторые из них.

Ранее в феврале сообщалось, что россиянин, вставший под мощную волну на берегу Черного моря, также рассмешил пользователей сети.

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