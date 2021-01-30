Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео

Мощная волна накрыла двух россиян, устроивших фотосессию на берегу Черного моря, и попала на видео. Ролик публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На видео один из туристов стоит на возвышении на фоне бушующего моря, в то время как другой фотографирует его на камеру. Затем над мужчинами вздымается огромная масса воды и они пускаются бежать от нее, продолжая съемку.

«Видимо, в погоне за эффектными кадрами инстинкт самосохранения отключается», — подписали публикацию администраторы аккаунта.

Пользователи сети также осудили поведение неизвестных отдыхающих, обругав их нецензурными словами в комментариях и заявив, что им очень повезло.