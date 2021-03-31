Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха на Черном море

Средняя стоимость пакетного десятидневного тура на черноморское побережье России начинается от 31 тысячи рублей за двоих. Аналитики ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали наиболее выгодные предложения на своем сайте.

Самый доступный вариант отдыха в апреле предлагает трехзвездочный отель «Три Мушкетера» в Анапе — стоимость десятидневного размещения с перелетом для двоих туристов составит 31 тысячу рублей, завтраки включены.

Аналогичную по условиям путевку можно выбрать в сочинской гостинице Green Hosta — за 35 тысяч рублей на двоих. По данным специалистов, в среднем за отдых на курорте россияне готовы потратить 50 тысяч рублей — в этой ценовой категории четырехзвездочный отель Bridge Resort стал самым популярным объектом размещения.

На Крымском полуострове привлекательное предложение есть у отеля «Атлантик», категории три звезды. Десять дней отдыха на базе завтраков обойдется в 38 тысяч рублей. Больше всего бронирований соотечественники сделали в гостинице «Норд» — средняя стоимость турпакета на двоих составила 56 тысяч рублей.

Ранее в марте эксперты назвали оптимальную сумму для комфортного отпуска в Дубае. Как отмечалось, стоимость туристических пакетов на апрель колеблется в среднем от 115 до 190 тысяч рублей.