Эксперты назвали оптимальную сумму денег для комфортного отпуска в Дубае

Россиянам назвали оптимальную сумму денег, необходимую для комфортного отпуска в Дубае в предстоящем туристическом сезоне. Об этом сообщается на сайте ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отмечают аналитики, стоимость туристических пакетов на апрель колеблется в среднем от 115 до 190 тысяч рублей. Например, отдых в четырехзвездочном отеле в районе Dubai Marina обойдется примерно в 170 тысяч на двоих. Более бюджетный вариант — размещение в трехзвездочной гостинице с системой «полупансион» — будет стоить примерно 120-130 тысяч рублей.

По словам экспертов, из-за пандемии снизилась финансовая доступность путевок на арабские курорты, и россиянам нужно быть готовыми потратить больше денег на поездку.

«В сравнении с 2019 годом общая стоимость туров в ОАЭ увеличилась в среднем на 40-50 процентов. Отели немного подняли цены из-за ограничений по максимальной загрузке в 70 процентов в связи с COVID-19», — прокомментировала ситуацию операционный директор турагентства Space Travel Ольга Баландина.

Так, цены на авиабилеты из Москвы в ОАЭ в сравнении с 2019 годом выросли в четыре раза и сейчас варьируются от 60 до 100 тысяч рублей, а в некоторые периоды могут достигать 240 тысяч рублей в экономклассе.

Ранее в феврале российский блогер поделился опытом, как целый месяц отдыхать в Дубае и потратить на это 60 тысяч рублей. По словам туриста, несмотря на небольшой бюджет, отпуск был комфортным. Россиянин проживал в отеле по специальному тарифу и питался в недорогих кафе.