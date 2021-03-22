Отдых на любимом курорте богачей станет дешевле для россиян в 2021 году

Мальдивские острова, которые считаются любимым курортом богачей, начнут привлекать российских туристов в 2021 году с помощью более выгодных предложений и дешевых туров. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России со ссылкой на заявление заместительницы директора офиса по туризму Мальдивских островов Риной Абдул Вяхид.

Так, по словам эксперта, Мальдивы остаются направлением люксового туризма, однако сейчас власти планируют расширять аудиторию и показать, что в стране есть доступный качественный продукт — гостевые дома.

«С ним вам доступны те же впечатления, что и на острове-курорте, но за меньшие деньги и в другом формате. Турист получает все те же море, солнце, песок, морское сафари, водный спорт. И даже больше! Если вы останавливаетесь в гест-хаусах, вам открывается возможность познакомиться с местными жителями, их культурой, традициями, кухней», — пояснила она.

Специалист добавила, что Мальдивы уже перестали быть сезонным направлением и многие туристы также приезжают на острова в летние месяцы, когда отдых там доступнее по цене.

«Летом традиционно цены на туры на Мальдивы ниже. Дешевеют как отели, так и авиаперевозка. Для сравнения, в середине мая билеты "Аэрофлота" на Мальдивы сейчас стоят от 45 тысяч рублей. Примерно такая же цена у авиакомпании Etihad. Это почти в пять раз меньше, чем сейчас, в марте», — добавила Вяхид.

В январе российские путешественники массово заинтересовались бюджетным отдыхом на Мальдивских островах, которые считаются любимым курортом богачей. По информации экспертов, заявки на дешевый отпуск на Мальдивах приходят каждый день и бронирований сейчас очень много. При этом россиянам посоветовали расширить бюджет.

2 января стало известно, что самым популярным зарубежным курортом среди обеспеченных отечественных туристов оказались Мальдивы. На втором месте расположились Объединенные Арабские Эмираты, в частности Дубай. Замкнули тройку лидеров Сейшелы. В пятерку также вошли Занзибар и Турция.