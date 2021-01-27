Россиян предупредили о минусах отдыха на любимом курорте богачей

Российских туристов предупредили о минусах отдыха на Мальдивских островах, которые считаются любимым курортом богачей, на фоне массового спроса на дешевые туры в республику. Об этом пишет TourDom.ru.

В частности, туроператоры отметили, что купаться на населенных островах исламской страны путешественникам можно только на небольшой части пляжа «бикини-бич», которая непосредственно относится к тому или иному отелю. Также они напомнили о действии в регионе сухого закона.

Вдобавок сообщается, что отдыхающим на Мальдивах будет необходимо не ранее чем за 72 часа до возвращения на родину сдать дополнительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

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Отмечается, что некоторые туристические компании держат в ассортименте крайне ограниченное количество недорогих отелей. «Мальдивы — все-таки luxury-направление. При дорогостоящем дальнем перелете жить кое-как — это неправильно. Это испортит у туриста все впечатление от отдыха», — считает представительница компании «ВАНД» Елена Бондаренко.

Ранее стало известно о том, что российские путешественники массово заинтересовались бюджетным отдыхом на Мальдивских островах. Так, по информации экспертов, заявки на дешевый отпуск на Мальдивах приходят каждый день и бронирований сейчас очень много.

2 января стало известно, что самым популярным зарубежным курортом среди обеспеченных отечественных туристов оказались Мальдивы. На втором месте расположились Объединенные Арабские Эмираты, в частности, Дубай. Замкнули тройку лидеров Сейшелы. В пятерку также вошли Занзибар и Турция.