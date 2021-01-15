Любимый богатыми россиянами курорт открыл въезд для туристов при одном условии

Один из самых востребованных среди состоятельных российских туристов курортов, Сейшельские острова, объявил об открытии границ для всех путешественников при условии вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Seychelles News Agency.

Так, по прибытии в любимую богачами страну иностранцам, в том числе россиянам, будет необходимо представить сертификат, подтверждающий, что они получили обе дозы вакцины от COVID-19. О какой именно прививке идет речь, не уточняется.

При этом требование о соблюдении карантина для привитых граждан будет отменено. Однако все приезжие по-прежнему будут обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученную не позднее 72 часов до приезда.

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Россия формально возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами в ноябре прошлого года. Позже авиакомпания «Аэрофлот» получила допуски на выполнение регулярных рейсов из Москвы в столицу архипелага Викторию, однако перелеты до сих пор не выполнялись.

2 января стало известно, что самым популярным зарубежным курортом среди обеспеченных отечественных туристов оказались Мальдивы. На втором месте расположились Объединенные Арабские Эмираты, в частности, Дубай. Замкнули тройку лидеров Сейшелы. В пятерку также вошли Занзибар и Турция.