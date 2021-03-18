Россиянам рассказали о способе купить билеты в Дубай на май в разы дешевле

Российским туристам, желающим отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), рассказали о способе сэкономить при покупке билетов в страну на период майских праздников. Соответствующей информацией поделились эксперты TourDom.ru.

Речь идет о полете по маршруту Москва — Дубай на праздничные и послепраздничные даты.

Как заметили авторы материала, путешествие стыковочным рейсом авиакомпании Turkish Airlines окажется в 2-3 раза дешевле, чем прямой перелет. Однако отдыхающим следует учитывать, что время пересадки в зависимости от рейса может составлять от часа до суток.

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К примеру, если отправиться в отпуск на неделю с 27 апреля по 4 мая, билет туда-обратно с включенным багажным местом для чемодана весом 30 килограммов будет стоить 26 тысяч рублей. При этом пересадка во время перелета в ОАЭ составит более девяти часов (общее время в пути — 17 часов), обратная дорога займет чуть более восьми часов.

Для сравнения — билеты на прямой рейс по указанному направлению на эти же даты предлагаются в три раза дороже, за 84 400 рублей.

17 марта сообщалось, что российская стюардесса рассказала об отдыхе в ОАЭ и предупредила туристов, вылетающих в Дубай в апреле, об одной важной особенности. Так, бортпроводница заметила, что в период с 13 апреля по 12 мая в стране начинается священный для мусульман месяц Рамадан, когда они соблюдают обязательный пост, в частности, подразумевается полный отказ от еды и питья от рассвета до заката и другие ограничения.