Попова призвала россиян отказаться от поездок за границу на майских праздниках

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан отказаться от поездок за границу во время майских праздников. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

«Мне кажется, планируя свои праздничные дни, майские или если отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны», — порекомендовала Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора раскрыла пути проникновения новых штаммов коронавируса в Россию. По ее словам, южноафриканский и британский варианты коронавируса были завезены в Россию людьми, посещавшими зарубежные страны. Так, два случая случая выявления южноафриканского штамма были связаны с тем, что россияне посещали в одном случае Южно-Африканскую Республику, а в другом — Занзибар. «А британский штамм: чаще всего это Эмираты, это Дубай и это Европа», — сказала Попова.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, но остается напряженной, отмечала глава ведомства. По ее словам, количество заболевших ежедневно снижается. Средненедельный показатель заболевших менее семи человек на 100 тысяч в сутки.