Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, но остается напряженной. Такую оценку озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА Новости.

Попова пояснила, что количество заболевших коронавирусом ежедневно снижается. «Мы считаем количество заболевших средненедельное. Показатель сегодня, он уже менее семи на 100 тысяч в сутки», — сказала она.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России произойдет, если люди не будут вакцинироваться. Он указал, что на данный момент заболеваемость снижается, и весной тенденция может сохраниться, но не может точно сказать, как снизится число заражений в сутки. Кроме того, весной и летом иммунитет понижается не так сильно, как осенью.

17 марта стало известно, что в России впервые с октября выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса — 8998. Общее число заражений достигло 4 418 436.