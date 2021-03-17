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Попова раскрыла долю людей без иммунитета к коронавирусу после вакцинации

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла долю людей, у которых не вырабатывается иммунитет после вакцинации от коронавируса. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 1».

По ее словам, в среднем у каждого десятого привитого любой из доступных вакцин не появляются антитела. «10 процентов населения земного шара или 10 процентов в любом городе и населенном пункте — среднее такое число людей — не реагируют на вакцинацию. Не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин», — пояснила руководитель ведомства.

Однако такая особенность существенно не влияет на распространение пандемии COVID-19, так как главное, «чтобы общая часть населения в стране была защищена».

Ранее Попова заявила, что и привитые, и выздоровевшие после болезни люди, имеющие антитела, все равно могут быть носителями вируса на слизистых носоглотки и заражать других. При этом чаще всего передача вируса от человека человеку происходит внутри семьи.

Глава Роспотребнадзора добавила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, но остается напряженной. По ее словам, количество заболевших ежедневно снижается. Средненедельный показатель заболевших менее семи человек на 100 тысяч в сутки.

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