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Россиян с антителами к коронавирусу призвали носить маски

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Фото: Вадим Брайдов / «Коммерсантъ»

Человек с антителами к коронавирусу может быть его носителем, поэтому он должен носить маску. С таким призывом к россиянам обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА Новости.

Попова уточнила, что у человека с иммунитетом вирус может находиться на слизистых носа и в носоглотке. При этом вирус остается живым и способен передаться другим людям.

Как отметила глава Роспотребнадзора, чаще всего передача вируса от человека человеку происходит внутри семьи. Она указала, что если родственник плохо себя чувствует, его нужно изолировать, по возможности, в свободной комнате, в которую больше никто не будет входить.

Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, но остается напряженной. По ее словам, количество заболевших ежедневно снижается. Она добавила, что средненедельный показатель заболевших менее семи челове5к на 100 тысяч в сутки.

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