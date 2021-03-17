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Роспотребнадзор раскрыл пути проникновения новых штаммов COVID-19 в Россию

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» раскрыла пути проникновения новых штаммов коронавируса в Россию.

По ее словам, южноафриканский и британский варианты коронавируса были завезены в Россию людьми, посещавшими зарубежные страны. Так, два случая случая выявления южноафриканского штамма были связаны с тем, что россияне посещали в одном случае Южноафриканскую республику, а в другом случае — Занзибар. «А британский штамм: чаще всего это Эмираты, это Дубай и это Европа», — сказала Попова.

Она также подчеркнула, что Роспотребнадзор внимательно следит за всеми изменениями внутри страны. По ее словам, на данный момент в России не зафиксировано ни одного случая тяжелого течения заболевания после заражения новыми вариантами COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора добавила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, но остается напряженной. По ее словам, количество заболевших ежедневно снижается. Средненедельный показатель заболевших менее семи человек на 100 тысяч в сутки.

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