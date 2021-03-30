Россиянам раскрыли минимальную стоимость отдыха в Греции

Эксперты в туристической отрасли проанализировали предложения операторов и раскрыли стоимость путевок на греческие курорты в мае для россиян — тур обойдется минимум в 72 тысячи рублей. Выводами специалисты поделились с порталом TourDom.ru.

Так, за 72 тысячи двое туристов смогут отдохнуть в апартаментах на острове Эвиа, в стоимость входит перелет Москва — Афины, питание не включено.

При этом цены на путевки в трехзвездочный отель начинаются от 74 тысяч рублей за двоих — такое предложение есть у туроператора TUI, перелет и завтраки входят в стоимость.

Отдых в отелях категории четыре звезды обойдется примерно на 30 процентов дороже. Например, недельное проживание в Hersonissos Maris с перелетом и питанием на базе «полупансион» для двоих туристов составит 102 тысячи рублей.

Эксперты надеются, что к весенним праздникам обязательный семидневный карантин для прибывающих в Грецию туристов будет отменен. Однако они отмечают, что массовое открытие отелей ожидается только с середины мая, более того, чартерные рейсы из России в аэропорты Салоники и Ираклион запрещены.

21 марта сообщалось, что власти Греции увеличили въездную квоту для граждан России до четырех тысяч человек в неделю. Увеличение числа разрешений последовало после телеконференции сопредседателей Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, состоявшейся 18 марта.

16 марта Греция объявила о полном открытии границ для россиян с 14 мая при соблюдении одного из трех условий — при въезде в страну турист обязан предъявить справку о наличии антител или отрицательный ПЦР-тест, либо быть вакцинированным российской вакциной от коронавируса.