В Грецию начали пускать больше россиян

Греция начала пускать в страну больше россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь в неделю Греция выдает до четырех тысяч разрешений на въезд гражданам России.

Ранее в неделю власти страны пускали до 500 человек. Увеличение числа разрешений последовало после телеконференции сопредседателей Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, состоявшейся 18 марта.

17 марта посол Греции в Москве Екатерини Нассика заявила, что Афины готовы обеспечить выдачу шенгенской визы всем россиянам.

Ранее сообщалось о резком росте спросе на билеты в Салоники из Москвы на фоне заявления властей Греции о полном открытии границ для российских туристов с 14 мая. Согласно данным аналитиков, число запросов на перелеты в один город из российской столицы увеличилось на 60,7 процента.