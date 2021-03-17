Греция приготовилась выдать всем россиянам шенгенские визы

Посол Греции в Москве Екатерини Нассика заявила, что Афины готовы обеспечить выдачу шенгенской визы всем россиянам. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По ее словам, ответственность за выдачу виз для посещения Греции всецело лежит на генконсульстве страны. «Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну», — сказала посол.

Ранее Греция также объявила о полном открытии границ для россиян с 14 мая при одном условии — при въезде в страну турист обязан предъявить справку о наличии антител или отрицательный ПЦР-тест, либо же он должен быть вакцинированным российской вакциной от коронавируса. Греция планирует открыть международное сообщение с другими странами и отменить ограничение в 500 человек в неделю для российских туристов.