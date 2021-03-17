Главного вора в законе Украины нашли в Греции

Вора в законе Андрея Недзельского, известного в криминальных кругах как Неделя или Андрей Львовский, нашли отдыхающим в Греции. Об этом сообщает портал NewsMir.info.

По словам очевидцев, объявленный в международный розыск авторитет не скрывается и каждый день обедает в модном ресторане в центре Афин.

В мае 2020 года сообщалось, что в Киеве полицейские провели обыски у Недели и обнаружили 400 тысяч долларов (28 миллионов рублей) общака. Также дома у авторитета были изъяты черная бухгалтерия, оружие, автомобили, компьютерная техника, старинные иконы, предметы сакрального искусства и другие ценности.

Обыски проходили в рамках расследования дела об убийстве. В 2009 году у Недели произошел конфликт с бизнес-партнером — мужчина собирался пожаловаться на Неделю криминальным авторитетам, а это могло помешать Львовскому получить статус вора в законе. Вскоре бизнесмена застрелили в машине.

Доказательств причастности Львовского к убийству у полиции на тот момент не было, и вору в законе удалось скрыться.

Неделя считается одним из главных авторитетов Украины и смотрящим за центральным и западным регионами страны. Его короновали в 2012 году на сходке в Греции. Помимо украинских криминальных лидеров, его поддержали и сторонники лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан).