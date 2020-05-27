Полицейские нашли у вора в законе Недели общак с 28 миллионами рублей

В Киеве полицейские провели обыски у вора в законе Андрея Недзельского, известного в криминальных кругах как Неделя или Андрей Львовский, и обнаружили 400 тысяч долларов (28 миллионов рублей) общака. Об этом в среду, 27 мая, сообщает украинское издание «Факты и комментарии».

Как уточнили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины, при обыске были изъяты черная бухгалтерия, оружие, автомобили, компьютерная техника, старинные иконы, предметы сакрального искусства и другие ценности. Часть общака была найдена в банковской ячейке одного из финансовых учреждений.

Обыски проходили в рамках расследования дела об убийстве, в котором подозревают вора в законе. По данным издания, в 2009 году у Недели произошел конфликт с бизнес-партнером, в результате которого последний был застрелен в машине. Мужчина собирался пожаловаться на Неделю криминальным авторитетам, а это могло помешать Львовскому получить статус вора в законе.

Доказательств причастности Львовского к убийству у полиции на тот момент не было, и вору в законе удалось скрыться. Теперь его планируют объявить в международный розыск.

Ранее, осенью 2019 года, сообщалось, что Андрея Львовского обвинили в том, что он действовал против воров в законе, а затем жестоко избили и лишили воровского титула. На Неделю напали трое сторонников лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой), в том числе Давид Озманов (Дато Краснодарский) и Нодари Асоян (Нодар Руставский).

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