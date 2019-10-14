В избиении главного вора в законе Украины появился след лидера преступной России

Вора в законе Андрея Недзельского, известного в криминальных кругах как Неделя или Андрей Львовский, жестоко избили и лишили воровского титула сторонники лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает агентства «Прайм Крайм».

По его данным, на 46-летнего Недзельского напали трое воров в законе, в том числе Давид Озманов (Дато Краснодарский) и Нодари Асоян (Нодар Руставский). Нападение произошло после того, как Недзельского на свадьбе обвинили в том, что он действовал против воров в законе.

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Потерпевший считается одним из главных авторитетов Украины и «смотрящим» за центральным и западным регионами страны. Его главные оппоненты — донецкие и днепровские воры в законе, включая большинство находящихся на Украине грузинских авторитетов. Ранее противники Недзельского распространяли информацию о том, что он связан со Службой безопасности Украины (СБУ).

Агентство отмечает, что, если потерпевший авторитет действительно связан с украинскими силовиками, то тех, кто напал на него, могут ожидать весьма серьезные последствия. А само нападение на Недзельского способно накалить криминогенную обстановку на Украине и привести к перестановкам влияющих на нее сил.

Ранее в октябре бывший заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что Андрей Недзельский раскоронован и избит в Киеве. Аброськин добавил, что теперь на Украине на одного лидера преступной группировки стало меньше, и «это очень хорошо».

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