«Смотрящего» по Украине вора в законе раскороновали и избили

Украинского криминального авторитета Андрея Недзельского, которого в преступном мире называют Неделей или Львовским, раскороновали и избили в Киеве. Об этом сообщил бывший заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook-аккаунте.

Инцидент произошел на свадьбе в семье другого криминального авторитета Олега Бакинского в субботу, 12 октября. По словам Аброськина, три вора в законе раскороновали Недзельского, после чего «сильно избили и выбросили за пределы территории». Он добавил, что теперь на Украине на одного лидера преступной группировки стало меньше, и «это очень хорошо».

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Летом 2017 года Недзельского задержали во французской Ницце. Он находился в международном розыске по линии Интерпола за подделку общегражданского паспорта гражданина Венгрии.

По данным Obozrevatel, Андрея Недзельского называли смотрящим по Украине и Киеву, а также держателем украинского воровского общака. Он родился в 1973 году во Львовской области, некоторое время торговал подержанными автомобилями. В середине 1980-х годов переехал в Киев, где началась его криминальная карьера.

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