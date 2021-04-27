Аэропортам на черноморских курортах впервые предсказали полную загрузку

Российские авиакомпании предупредили о пиковой загрузке черноморских аэропортов во время предстоящих майских праздников и в летние месяцы. Об этом стало известно РБК.

Так, согласно прогнозам представителей авиакомпаний, воздушные гавани на юге России могут впервые оказаться полностью загруженными на фоне ограничений полетов за границу. Уточняется, что речь идет в первую очередь о таких городах как Сочи, Анапа, Геленджик и Симферополь.

Эту информацию подтвердил и представитель холдинга «Аэродинамика» (контролирует аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы) — по его словам, авиагавань Сочи с июня по сентябрь будет функционировать из расчета 100-процентной нагрузки.

В апреле в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия сообщили, что российские курорты готовятся к большому потоку туристов летом 2021 года. Уточняется, что на побережье Черного моря направятся и те отдыхающие, у кого отменился отдых в Турции. Как стало известно аналитикам, сейчас наиболее загружен премиум-сегмент, более экономные варианты забронированы примерно на 60 процентов.

При этом отдых в Сочи подорожал на 112 процентов в связи с закрытием Турции. В качестве причин резкого повышения стоимости эксперты назвали также динамику курса валют.

15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла границы с Танзанией на полтора месяца. Уточнялось, что полеты в Танзанию — как чартерные, так и регулярные — будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).