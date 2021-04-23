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Россиянам предсказали острую нехватку отелей летом

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Фото: Pixabay

Российские курорты готовятся к значительному наплыву туристов летом 2021 года по сравнению с предыдущими годами. Из-за высокого спроса ожидается не только подорожание номеров, но и нехватка отелей в целом, заявили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия, передают «Известия».

Так, Краснодарский край готовится к высокому сезону, который начнется уже первого мая. За январь-март текущего года регион принял 1,7 миллиона гостей, что на 15 процентов больше, чем в тот же период 2020 года. Ожидается прибытие около 10 миллионов отдыхающих.

В министерстве пояснили, что на российские курорты отправятся и те, у кого сорвался отдых в Турции из-за введенных ограничений. Несмотря на то, что на Кубани есть «значительные резервы для приема гостей», сейчас на номера в четырех- и пятизвездочных отелях повышенный спрос. Из-за этого многие гостиницы приостановили бронирование с 15 июня по 20 августа. Аналогичная ситуация наблюдается в Крыму.

При этом в средней ценовой категории уровень загруженности остается стабильным, добавили в ведомстве и связали это с нехваткой премиум-сегмента. На полуострове гостиницы три звезды и ниже забронированы примерно на 60 процентов, в то время как элитные — на 90-95.

«В этом году на отечественные курорты поедут люди, которые привыкли к комфортабельному отдыху в хороших гостиницах. Основной спрос пойдет именно на них, однако емкость этой категории на юге России недостаточно высокая, поэтому спрос будет однозначно превышать предложение», — пояснил вице-президент ассоциации туроператоров (АТОР) Александр Курносов.

Ранее были названы самые популярные города России для отпуска с детьми. В Краснодарском крае и Крыму наиболее востребованными оказались Сочи и Евпатория. При этом отдых в Сочи подорожал на 112 процентов в связи с закрытием Турции. В качестве причин резкого повышения стоимости эксперты назвали также динамику курса валют.

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