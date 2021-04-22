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Названы самые популярные города России для отпуска с детьми

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Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Самыми популярными направлениями для отпуска с детьми назвали Краснодарский край и Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-сервисов.

В частности, наиболее востребованными городами в этих регионах оказались Сочи и Евпатория. Размещение в них, по словам экспертов, обойдется от 2900 до 3100 рублей в сутки.

Кроме того, многие россияне заинтересовались поездками в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж, Калининград, Петрозаводск, Москву и Переславль-Залесский.

Согласно данным сервиса, в среднем семьи с детьми планируют свой отдых на срок от 1 до 11 ночей, при этом потратить они готовы 1,7 до 4,8 рублей за сутки. Отмечается, что самым дешевым направлением стал Волгоград, а самым дорогим — Петрозаводск.

Ранее в апреле сообщалось, что отдых в Сочи подорожал на 112 процентов в связи с закрытием Турции. В качестве причин резкого повышения стоимости эксперты назвали также динамику курса валют.

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