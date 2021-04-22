Названы возможные сроки открытия Египта для российских туристов

Согласно прогнозу исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе, Египет откроется для российских туристов во второй половине мая. Об этом она заявила во время пресс-брифинга, сообщается на сайте организации.

По словам Ломидзе, маловероятно, что авиасообщение с Египтом будет возобновлено на майские праздники. По оценкам ассоциации, возможные сроки открытия границ могут быть сдвинуты на вторую половину месяца.

«Мы исходим просто из той информации, которая есть в публичном поле у всех — заявления Министерства иностранных дел, сообщения Росавиации», — добавила эксперт. Также еще одним источником прогноза сроков открытия границ с Египтом была названа инсайдерская информация.

20 апреля Египет подтвердил скорое возобновление чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. В посольстве также уточнили, что конкретной даты восстановления авиасообщения пока нет, однако это должно произойти в ближайшее время.