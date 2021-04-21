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Россиянам заявили о невозможности бюджетно отдохнуть в Египте

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Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Россиянам заявили о невозможности бюджетно отдохнуть в Египте из-за падения курса рубля и увеличения стоимости перевозок. Об этом сообщил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович, передает «Взгляд».

По мнению эксперта, поездки в Египет сильно подорожают по сравнению с доковидными временами. Но при условии возобновления чартерных рейсов на курорты путешествия будут обходиться немного дешевле.

Эксперт считает, что россияне устали за время пандемии, поэтому спрос на туры за границу будет высоким. Однако пока неизвестно, как сказался кризис на бюджете россиян: многое зависит от цены и наличия чартерных рейсов. По словам Канторовича, турпоток будет больше в бюджетные места.

«У нас и в лучшие-то годы позволить себе путешествовать за границу могли процентов шесть населения в год, а загранпаспорта есть менее чем у 30 процентов граждан», — рассуждает Канторович.

Также он отметил, что не стоит беспокоиться о безопасности полетов в Египет, поскольку специалисты на протяжении долгого времени проверяли аэропорты страны.

Ранее сообщалось, что Египет подтвердил скорое возобновление чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Конкретной даты восстановления авиасообщения пока нет, однако это должно произойти в ближайшее время.

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